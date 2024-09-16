Mardin’de firari 8 suçlu yakalanarak tutuklandı

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 8 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mardin’de firari 8 suçlu yakalanarak tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:25

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; ’hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 31 yıl, 6 ay, 20 gün ve ’dolandırıcılık’ suçundan 15 yıl, 1 ay hapis cezası alan 2 şahıs da bulunuyor.


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