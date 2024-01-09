Mardin'de güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu!
Kızıltepe'de enerji şirketine ait bir trafo merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Ali Öncü, nöbet tuttuğu kulübede ölü olarak bulundu.
Mardin'de enerji şirketinin Kızıltepe ilçesindeki trafo merkezinde feci bir olay meydana geldi.
Edinilen biligye göre; trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü’nün (47) yerde hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, Öncü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öncü’nün cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Uyuşturucu kaçırırken yakalanıp tahliye olunur mu?
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- AKP'li Hatipoğlu'na 'manidar' özür
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- Plakalarda yeni dönem!