Mardin'de güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu!

Kızıltepe'de enerji şirketine ait bir trafo merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Ali Öncü, nöbet tuttuğu kulübede ölü olarak bulundu.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 18:00
Mardin'de güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu!
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Mardin'de enerji şirketinin Kızıltepe ilçesindeki trafo merkezinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen biligye göre; trafo merkezine giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü’nün (47) yerde hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, Öncü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öncü’nün cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Cenaze görevli Güvenlik mardin otopsi Soruşturma

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