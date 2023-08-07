Mardin'de akraba iki aile arasında kavga: 12 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde akraba 2 aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.
Mardin'in Midyat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kavga kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada Veysi, Abdulvahap, Yusuf, Mesut, Celal, Berat, Ahmet, Murat, Bünyamin, Mehmet, Abdullah ve Ayfer Nas yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE GERGİNLİK YAŞANDI
Öte yandan tarafların yakınları kavgayı duyunca hastane önüne geldi. Burada da kısa süreli gerginlik yaşandı, araya polis girdi.
Olaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor
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