Sultangazi'de ev sahibi ile kiracısı arasında kavga!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:17

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:21

İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün gece saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, ev sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durumdan haberdar olan tarafların yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.