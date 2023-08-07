Sultangazi'de ev sahibi ile kiracısı arasında kavga!

Sultangazi'de ev sahibi ile kiracı arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:17
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İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde dün gece saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, ev sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durumdan haberdar olan tarafların yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alınırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

 


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