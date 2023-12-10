Mardin'de iş cinayeti: İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Mardin'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Abdulhalim Ökmen (53), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 13:37
Mardin'de iş cinayeti: İnşaatın asansör boşluğuna düşen işçi öldü
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Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki bir inşaatta, sabah saatlerinde asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan Abdülhalim Ökmen'i görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen, kurtarılamadı. Asansör boşluğundan düştüğü belirlenen Ökmen'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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