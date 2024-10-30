Mardin'de kaldırımda oturan çocuk bıçaklı saldırıya uğradı!

Kızıltepe ilçesinde kaldırımda otururken bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki H.A. adlı çocuk ağır yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Mardin'de kaldırımda oturan çocuk bıçaklı saldırıya uğradı!
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DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:05

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kaldırım üzerindeki sandalyede oturan H.A. (17), yanına yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #bıçaklı saldırı #mardin #şüpheli #kaldırım

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