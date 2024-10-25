Polis ekiplerine aldırış etmediler: Bağcılar'da bıçaklı 'sigara' kavgası

Yayınlanma: 25.10.2024 - 20:09

Güncelleme: 25.10.2024 - 20:09

Olay, saat 16.00 sıralarında Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs büfeye gelerek sigara aldı. Sigarayı büfenin içinde yakan şahsı iş yeri sahibi uyardı. Büfe sahibi ile dinlemeyerek sigara içmeye devam eden şahıs arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büfeden dışarı taşan kavgada, taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Vatandaşlar, kavga eden şahısları ayıramayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle ayrılan şahıslar gözaltına alındı.

Büfe sahibi ile şahsın kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahısların yumruklarla birbirlerine saldırdığı ve ekiplerin güçlükle kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.