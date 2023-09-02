Berdan Mardini'nin 'Barbie' eleştirilerine yanıtı gündem oldu: 'Doğuluyuz diye şalvarla mı dolaşalım!'

Tepeden tırnağa pembe giyinen ve 'Barbie' akımına katılan türkücü Berdan Mardini, paylaştığı pozlara yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Mardini, "Ne yani, Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim? Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’, ben giyeyim ‘Türkücüye bak’ oluyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 16:06
Berdan Mardini'nin 'Barbie' eleştirilerine yanıtı gündem oldu: 'Doğuluyuz diye şalvarla mı dolaşalım!'
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Türkücü Berdan Mardini, tüm dünyada önü arkası alınamayan ‘Barbie’ akımına katılan ünlüler arasında yer almıştı.

Tepeden tırnağa pembe giyinen Mardini, pozlarını sosyal medya hesabından, "Ben seviyorum, yakışmış bence" notuyla paylaşmıştı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Mardini'nin pembe takım elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede gündem oldu. Gelen yorumlardan rahatsız olan Berdan Mardini, eleştirilere  şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bir kıyafet giyineyim, hemen olay oluyor! Ne yani, Doğuluyum diye şalvarla mı dolaşayım kardeşim? Başkası giysin ‘Aaa ne kadar yakışmış’, ben giyeyim ‘Türkücüye bak’ oluyor.”

Türkücü Mardini, daha sonra paylaşımını yorumlara kapattı.

NE OLMUŞTU?

Mardini'nin, paylaşımının altına, "Barbie evde ağlıyor", "Gözlerim kanadı", "Sen türkücüsün kendine gel" gibi yorumlar yapılmıştı.


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Berdan Mardini barbie Barbie bebek

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