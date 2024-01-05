Trafikte 'yan bakma' kavgası: Taksici 3 kişiyi döner bıçağıyla yaraladı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte "yan bakma" nedeniyle tartıştığı 3 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan taksi şoförü gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 23:12
Trafikte 'yan bakma' kavgası: Taksici 3 kişiyi döner bıçağıyla yaraladı!
Abone Ol google-news

Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde aracıyla ilerleyen taksi sürücüsü H.G. ile trafik ışıklarında yanında duran araçtaki C.B, A.T. ve S.F. arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Daldaban Kavşağı mevkisinde araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Darbedilen taksi sürücüsü aracından aldığı döner bıçağıyla C.B, A.T. ve S.F.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden aracıyla kaçan taksi sürücüsü H.G.'yi gözaltına aldı.

 


kocaeli Trafik taksici döner bıçağı kavga

İlgili Haberler

'Laf atma' kavgasında bir kişiyi öldüren sanıktan pes dedirten savunma

'Laf atma' kavgasında bir kişiyi öldüren sanıktan pes dedirten savunma
Hilafet bayrağı kavgasında yeni gelişme: Tokat atan kişi serbest bırakıldı

Hilafet bayrağı kavgasında yeni gelişme: Tokat atan kişi serbest bırakıldı
CHP kurmayları, ertelenen toplantıların ardından 'aday krizi' iddialarını yalanladı: Bir kavgamız yok

CHP kurmayları, ertelenen toplantıların ardından 'aday krizi' iddialarını yalanladı: Bir kavgamız yok

En Çok Okunan Haberler