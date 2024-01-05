Trafikte 'yan bakma' kavgası: Taksici 3 kişiyi döner bıçağıyla yaraladı!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte "yan bakma" nedeniyle tartıştığı 3 kişiyi döner bıçağıyla yaralayan taksi şoförü gözaltına alındı.
Köşklüçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde aracıyla ilerleyen taksi sürücüsü H.G. ile trafik ışıklarında yanında duran araçtaki C.B, A.T. ve S.F. arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.
Daldaban Kavşağı mevkisinde araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Darbedilen taksi sürücüsü aracından aldığı döner bıçağıyla C.B, A.T. ve S.F.'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden aracıyla kaçan taksi sürücüsü H.G.'yi gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi
- Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası
- Bir ilanın perde arkası!
- Atatürk film ekibine taşlı sopalı saldırı!
- 'Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak'
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- Titanik batığında neden insan kalıntısı yok?
- Kars'ta yolcu otobüsü kaza yaptı