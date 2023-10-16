Mardin'de skandal: İki çocuğa nişan töreni yapıldı! İnceleme başlatıldı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için nişan töreni düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.
SKANDAL GÖRÜNTÜLERE İNCELEME BAŞLATILDI
Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.
ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI
Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesinde ailelerinin nişan yaptığı kuzenler 8 yaşındaki kız ile 9 yaşındaki erkek çocuğunun koruma altına alındığını açıkladı.
Açıklamada, “Kızıltepe ilçemizde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan ‘küçük yaşta nişanlandırma’ konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak; Valiliğimizce, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce ivedilikle konunun araştırılması talimatı verilmiştir. Söz konusu çocuklarımıza yönelik; geçici tedbir kararı alınarak, çocuklarımız koruma altına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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