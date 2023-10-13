Torununa cinsel istismarda bulunan erkeğe 44 yıl hapis!
Sultanbeyli'de 9 yaşındaki öz torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.T., "cebirle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "silahlı tehdit" suçlarından toplam 44 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 7 Mayıs 2022 tarihinde, A.T.'nin (52) kendi torununa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.
9 yaşındaki çocuğun durumu annesine anlatmasının ardından aile savcılığa gelerek şikâyetçi oldu. Savcılık kararıyla gözaltına alınan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık A.T. cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
"İFTİRA" İDDİASI!
Duruşmada savunma yapan dede A.T., "Böyle bir olay hiç olmamıştır. Torunumun bu beyanları tamamen kızım olan müşteki H.'nin torunumu dolduruşa getirmesi nedeniyledir. Kızım H. 5 senedir dost hayatı yaşamaktadır. Ben bunu kabul etmediğim için bana bu şekilde iftira edildiğini düşünüyorum. Suçsuzum beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.
ADLİ TIP, İSTİSMARI RAPORLADI!
Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, cinsel istismar eyleminin fiziki, tıbbi delilinin mevcut olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.T.'nin torununa karşı "cebirle çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 40 yıl 6 ay, "silahlı tehdit" suçundan ise 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.
Mağdur çocuk N.Y.'nin avukatı Bilgin Ünsaç kararın ardından, "Çocuklar masumdur. Ona dokunan eller her daim cezasını bulacaktır. Bu dosyada da nihai olarak küçüğe dokunan eller yandı. Bizler var olduğumuz sürece de çocuklara değen eller cezasız kalmayacak" diye konuştu.
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