Mardin'de sokakta 'arkadaş' dehşeti: Boğazından bıçakladı!
Kızıltepe'de bir şahıs, sokak ortasında arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan şahıs ağır yaralandı. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir genç, sokak ortasında arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin bıçakla saldırısına uğradı.
Olay, 19 Haziran Pazar günü, saat 18.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Urfa Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.C.T., daha önce tartıştığı ismi öğrenilemeyen arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
BIÇAKLAYIP KAÇTI
Saldırgan, genci boğazından ve çeşitli yerlerinden 7-8 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Yurttaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Y.C.T.'yi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaçan şüpheli şahsın yakalanması için emniyet güçlerinin çalışma başlattığı kaydedildi.
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