Mardin’de sokakta üstsüz yürüyen kadın, hastaneye kaldırıldı
Mardin’de sokakta üstsüz halde yürüyen kadın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağıran kadın, hastaneye kaldırıldı.
Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü. Bu sırada kadının, ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdığı belirtildi.
Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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