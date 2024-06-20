Mardin’de sokakta üstsüz yürüyen kadın, hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:01

Güncelleme: 20.06.2024 - 15:49

Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen kadın, üstsüz halde Kızıltepe Kavşağı'na kadar yürüdü. Bu sırada kadının, ‘Beni siz delirttiniz’ diye bağırdığı belirtildi.

Kadının üstsüz yürüdüğü anlar, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kadın, gelen polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.