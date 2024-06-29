Mardin’de TIR ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Mardin'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 16:37
Mardin’de TIR ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
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Kaza, öğle saatlerinde Mazıdağı ilçesi, Mardin-Diyarbakır karayolu, Mazıdağı kavşağında meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 16 ASG 012 plakalı TIR ile 34 BEJ 927 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlardaki Mehmet K. (35), Rojbin N. (31), Suphiye N. (11), Rojbin N. (40), Halil Ç. (31) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan kimliği henüz tespit edilemeyen 1 kişinin entübe edildiği belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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