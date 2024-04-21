Sermiyan Midyat kaza geçirdi: 'Neye uğradığımı şaşırdım'
Oyuncu Sermiyan Midyat, geçen gün Nişantaşı'nda talihsiz bir trafik kazası yaşadı.
Geçen gün Nişantaşı'nda AVM içindeki eczaneye giden Sermiyan Midyat, işini hallettikten sonra aracını park ettiği yerden çıkarırken neye uğradığını şaşırdı.
Midyat, "Eczane dönüşü arabama bindim, bir baktım sol tarafımdan bir motorlu kurye direksiyon tarafından bana hızla çarptı. İster istemez bir anda neye uğradığımı şaşırdım ve korktum. Sol kapı tarafından çarpınca ilk başta kapıyı açıp inemedim" ifadelerini kullandı.
Kaza sonrası şok yaşayan oyuncu, "Çarpan kuryeye çok üzüldüm. Ekmeğinin peşinde bir insan, Allah'tan canına bir şey olmadı. Hâlâ şoktayım ve üzgünüm. Evime otomobilin kapısı tam kapanmadığı için yarı açık halde geldim. Şükür kimsenin canına bir şey olmadı" diye konuştu.
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