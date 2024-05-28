Mardin’de yakalanan 44 şüpheliden 10’u tutuklandı

Mardin’de aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan 44 şüpheliden 10’u tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:40
Mardin’de yakalanan 44 şüpheliden 10’u tutuklandı
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20-26 Mayıs’ta aranan suçluların yakalanması için yapılan çalışmalarda 44 şahıs yakalandı.

Aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan "8 yıl 8 ay" ve "Hırsızlık" suçundan "6 yıl 2 ay" hapis cezası bulunan 2 zanlının da bulunduğu 44 şüpheliden 10’u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yılbaşından bu yana 964 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara sevk eden Mardin Emniyet Müdürlüğü; firari suçluların sokaklarda dolaşmasını engellemek için sene başından bu yana çalışmalarını artırarak sürdürüyor.


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