Mardin’de yakalanan 44 şüpheliden 10’u tutuklandı
Mardin’de aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan 44 şüpheliden 10’u tutuklandı.
20-26 Mayıs’ta aranan suçluların yakalanması için yapılan çalışmalarda 44 şahıs yakalandı.
Aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan "8 yıl 8 ay" ve "Hırsızlık" suçundan "6 yıl 2 ay" hapis cezası bulunan 2 zanlının da bulunduğu 44 şüpheliden 10’u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yılbaşından bu yana 964 aranan şahsı yakalayarak adli makamlara sevk eden Mardin Emniyet Müdürlüğü; firari suçluların sokaklarda dolaşmasını engellemek için sene başından bu yana çalışmalarını artırarak sürdürüyor.
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