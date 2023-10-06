Mardin'de yol kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında silahla vurulmuş bir erkeğin cesedi bulundu.
Sanayi Mahallesi'nde yerde hareketsiz birini gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekibince yapılan incelemede, silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin kimliğinin Nurullah Aydın (43) olduğu tespit edildi.
Aydın'nın cesedi, savcılığın talimatıyla otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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