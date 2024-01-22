Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış, 2 kilogram piknik tüpü ve 5 kilogram çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

İHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 17:25
Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Dargeçit ilçesi Beğendi Mahallesi yolunda arazi arama taraması yapıldı.

Aramada taşlar arasına gizlenerek yola tuzaklanmış, 2 kilogram piknik tüpü ve 5 kilogram çivi ile güçlendirilmiş EYP düzeneği bulundu.

Düzenek jandarma ekiplerince imha edildi.


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