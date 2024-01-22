Mardin'de yola tuzaklanan EYP imha edildi
Mardin’in Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış, 2 kilogram piknik tüpü ve 5 kilogram çivi ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Dargeçit ilçesi Beğendi Mahallesi yolunda arazi arama taraması yapıldı.
Aramada taşlar arasına gizlenerek yola tuzaklanmış, 2 kilogram piknik tüpü ve 5 kilogram çivi ile güçlendirilmiş EYP düzeneği bulundu.
Düzenek jandarma ekiplerince imha edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!
- TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı...