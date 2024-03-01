Mersin’de facia... Evli çifti yangın ayırdı!
Erdemli ilçesindeki kırsal bir mahallede çıkan ev yangınında Durmuş Bütüner ve Elif Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi Germataş Sokak’ta bulunan bir evde gece 02.30 sıralarında yangın meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Durmuş Bütüner (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin yaşadığı evde ilk belirlemelere elektrikten kaynaklı yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için adli tıpa sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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