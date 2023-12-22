Mardin'de zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen zırhlı araçtaki 2 asker yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 13:56
Mardin'de zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 2 yaralı
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Mardin-Midyat kara yolu Şenköy mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, şarampole yuvarlandı.

2 ASKER YARALANDI

İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtaki yaralı 2 asker, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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