Müge Anlı'da "beddua" kavgası: Stüdyo bir anda karıştı

05 Ocak 2023 Perşembe, 15:18

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan, kayıp kadının çocukları tarafından saldırıya uğrayarak canlı yayında sinir krizi geçirdi. Sardoğan'ın taciz ettiği Gökçe için 'O benim için ana yarısı' demesi dikkat çekti.

Gerginlik öncesi Sardoğan, Gökçe'nin kaybıyla ilgili "Benim de annem yok. Başkasından bana ne. Onlara niye üzüleyim bana ne. Üzülecek olsam ona mesaj attığım için üzülürüm" ifadelerini kullandı. Şevki Sözen'in "Arife Hanım'ı biri öldürmüş olsa üzülür müsün?" sorusu üzerine öldüren kişiden bahsederek "Niye üzülecekmişim. Allah belasını versin" diyen Sardoğan'ın sözlerini yanlış anlaşılınca ortalık karıştı.

SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Annelerine "Allah belasını versin" denildiğini zanneden kayıp kadının çocukları Atakol ve Tufan, Sinan Sardoğan'a saldırmaya çalıştı. Güvenliklerin araya girmesiyle Sardoğan, stüdyodan çıkartılırken Gökçe'nin çocukları güçlükle sakinleştirildi.

O anlarda ağlamaya başlayan Sardoğan ise, "Kim öldürdüyse Allah belasını versin. Ben bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey yapar mıyım? O benim için ana yarısıydı" ifadelerini kullandı.



