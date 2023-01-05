Müge Anlı'da "beddua" kavgası: Stüdyo bir anda karıştı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atarak taciz eden Sinan Sardoğan, programda Gökçe'nin çocukları tarafından saldırıya uğradı. Sardoğan yaşadığı olaya ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 15:18
Müge Anlı'da
Abone Ol google-news

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan, kayıp kadının çocukları tarafından saldırıya uğrayarak canlı yayında sinir krizi geçirdi. Sardoğan'ın taciz ettiği Gökçe için 'O benim için ana yarısı' demesi dikkat çekti.

Gerginlik öncesi  Sardoğan, Gökçe'nin kaybıyla ilgili "Benim de annem yok. Başkasından bana ne. Onlara niye üzüleyim bana ne. Üzülecek olsam ona mesaj attığım için üzülürüm" ifadelerini kullandı. Şevki Sözen'in "Arife Hanım'ı biri öldürmüş olsa üzülür müsün?" sorusu üzerine öldüren kişiden bahsederek "Niye üzülecekmişim. Allah belasını versin" diyen Sardoğan'ın sözlerini yanlış anlaşılınca ortalık karıştı.

SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Annelerine "Allah belasını versin" denildiğini zanneden kayıp kadının çocukları Atakol ve Tufan, Sinan Sardoğan'a saldırmaya çalıştı. Güvenliklerin araya girmesiyle Sardoğan, stüdyodan çıkartılırken Gökçe'nin çocukları güçlükle sakinleştirildi.

O anlarda ağlamaya başlayan Sardoğan ise, "Kim öldürdüyse Allah belasını versin. Ben bir şey yapmadım. Ben öyle bir şey yapar mıyım? O benim için ana yarısıydı" ifadelerini kullandı.



Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert Arife Gökçe Sinan Sardoğan

En Çok Okunan Haberler