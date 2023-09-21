Markette taciz: Kadının etek altı görüntüsünü çekti!

Bursa'da zincir marketin şubesinde çalışan R.S. (23) müşteri olarak gelen Y.G.'nin (48) etek altı görüntüsünü çektiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:55
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde salı günü bir zincir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G., alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi.

Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S., elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan taciz, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.


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