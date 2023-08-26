Markette yaptığı dansla gündem olan emekli öğretmen kayboldu!
Denizli’de alışveriş yapmak için gittiği markette çalınan sevdiği şarkıyı duyunca dans etmesiyle milyonların kalbine giren emekli öğretmen Nimet İyice’den 15 gündür haber alınamıyor.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca elindeki çantayı bırakıp ceketini çıkardıktan sonra alanı adete sahneye çevirdi.
O esnada kendisi izleyen çalışana sanatçı olduğunu ve dans etmeyi sevdiğini söyleyen yaşlı kadın, gençlere taş çıkarırcasına bale yapmaya başladı. Yaklaşık 1 dakika boyunca müzik eşliğinde eğlenen yaşlı kadının görüntüsü ise günlerce gündemde kaldı.
Samimiyeti ve doğallığı ile kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazanan Nimet İyice’den yakınları ve komşuları 15 gündür haber alamadı. İhbar üzerine polis ekibi tarafından Akkonak Mahallesi’ndeki evine girilen İyice’nin evde olmadığı tespit edildi.
Herhangi bir iletişim kurulamayan İyice’nin nerede olduğu bilinmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvuru yapıldı.
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