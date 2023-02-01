Marmara açıklarındaki gemide iş cinayeti

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 19:05

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 19:05

Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Sahili açıklarında meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Şimşek adlı kuruyük gemisinde çalışan bir personel "iş kazası" geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İşçinin kimliği ve neden öldüğü henüz açıklanmazken; yapılan olay yeri incelemelerin ardından mürettebatın cenazesi adli tıp kuruma sevk edilecek.