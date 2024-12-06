Marmara Adası'ndaki mermer ocağı faciasında yeni gelişme: 5 yetkiliye adli kontrol

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:34

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:35

Kastamonulu işçiler Mustafa Dak ve Ahmet Özmen, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda işçilerin cansız bedeni blok mermerlerin altından çıkarıldı ve memleketleri Kastamonu’da toprağa verildi.

HEYELANIN ARDINDAN İNCELEMELER SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı mermer ocağının Kastamonulu bir şirket tarafından işletildiği ve Ediz Öztürk’e ait olduğu öğrenildi. Göçüğün nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, kurtarma operasyonuna AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri katıldı.

İlk belirlemelere göre, olayla ilgili ifadeleri alınan 5 yetkili, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FAALİYETLERİN DURDURULMASI TEBLİĞ EDİLMİŞTİ İDDİASI

Göçüğün yaşandığı mermer ocağıyla ilgili iddialar, faciayı daha da tartışmalı bir hale getirdi.

Görgü tanıkları ve bölge halkından edinilen bilgilere göre, bu ve birkaç mermer ocağına faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebligat yapıldığı, ancak işletmelerin buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.

Yaşanan kazanın incelemeleri sürüyor.