Son Dakika... Mermer ocağında facia: İşçilerin üzerine kaya düştü! 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Son Dakika... Mermer ocağında facia: İşçilerin üzerine kaya düştü! 1 işçi hayatını kaybetti
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AA/DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 20:31

İlçeye bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, Mustafa Dak'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #mermer ocağı #İşçi

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