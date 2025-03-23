Yayınlanma: 23.03.2025 - 16:16

Güncelleme: 23.03.2025 - 16:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "yolsuzluk "soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu'nun terör soruşturmasında serbest kaldığı belirtildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında serbest bırakılmasına itiraz edeceği açıklandı. Son olarak, İmamoğlu'nun Marmara Cezaevi'ne götürüldüğü kaydedildi. Peki, Marmara Cezaevi nerede? Marmara Cezaevi hangi ilçeye bağlı? Marmara Cezaevi ile Silivri Cezaevi aynı mı?

MARMARA CEZAEVİ NEREDE, HANGİ İLÇEYE BAĞLI?

Marmara Cezaevi, İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan ve yapımı 2008 yılında tamamlanan cezaevidir. 8 adet L tipi kapalı ceza infaz kurumundan oluşan "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü", Türkiye'nin en modern ve yüksek teknolojili, Avrupa'nın en büyük cezaevidir

Toplam yüzölçümü 1,035,247 metrekare olan yerleşkede mahkûmların kalabileceği alan 437 bin metrekaredir.[kaynak belirtilmeli] 8 ayrı kapalı L Tipi cezaevi'nden oluşan Silivri Kampüsü'nün kapasitesi yaklaşık 11.000 kişi. Cezaevinin toplam 2 binden fazla çalışanı bulunmaktadır ve bunun için kampüs içerisine 500 daireli lojman da inşa edilmiştir.

MARMARA CEZAEVİ İLE SİLİVRİ CEZAEVİ AYNI MI?

2022 yılında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin imajını zedelediği gerekçesiyle cezaevinin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığına başvurduğunu açıkladı. Bakanlık, cezaevinin adını "Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü" olarak değiştirdi.