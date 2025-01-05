Marmara Denizi açıklarında deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara'da Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi açıklarında deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2025 - 18:21

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 18:00'da meydana gelen depremin derinliği 3.6 km olarak kaydedildi.

Kandilli'nin paylaşımı



Etiketler: #Kandilli #Kandilli Rasathanesi #Marmara

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