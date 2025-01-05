Marmara Denizi açıklarında deprem
Kandilli Rasathanesi, Marmara'da Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 18:00'da meydana gelen depremin derinliği 3.6 km olarak kaydedildi.
Kandilli'nin paylaşımı
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 5, 2025
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) https://t.co/13e6fzonUW
05.01.2025, 18:00:04 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 3.6 km#Kandilli
Etiketler: #Kandilli #Kandilli Rasathanesi #Marmara
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