Marmara Denizi ulaşımına 'poyraz' engeli

Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz, Tekirdağ’da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Marmara Denizi ulaşımına 'poyraz' engeli
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İHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 16:42

Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı büyük konteyner gemileri denizin açıklarına demirlerken, balıkçı tekneleri limanlara demir atmak zorunda kaldı.

Denizde dalga boyu yer yer yükselirken yetkililer, denizcilere fırtına etkisi geçene kadar tedbirli olmaları çağrısında bulundu.


Etiketler: #marmara denizi #Ulaşım #poyraz

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