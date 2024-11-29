Gazeteci İbrahim Poyraz'ın ölümüne sebep olmuştu: O TIR şoförü serbest bırakıldı
Zonguldak’ta gazeteci İbrahim Poyraz’a çarparak ölümüne neden olan TIR şoförü Çetin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre 67 AEG 201 plakalı TIR, önceki gün yolun karşısına geçmeye çalışan gazeteci İbrahim Poyraz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Poyraz ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Poyraz’a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.
HAYATINI KAYBETTİ
Poyraz hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
İbrahim Poyraz’ın ölümü ailesi ve sevenleri yasa boğdu. Olayın ardından TIR şoförü Çetin K., gözaltına alındı.
TIR ŞOFÖRÜ SERBEST KALDI
Zonguldak Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Çetin K. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #zonguldak #Gazeteci
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