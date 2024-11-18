Tekirdağ'da tedirgin eden görüntü: Poyraz esti, sahil 'kırmızıya' döndü

Trakya'da etkili olan Poyraz fırtınasının ardından Tekirdağ sahilleri kırmızıya döndü. Uzmanlar, kırmızı yosunların kıyıya vurduğunu söyledi.

Tekirdağ'da tedirgin eden görüntü: Poyraz esti, sahil 'kırmızıya' döndü
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İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:50

Tekirdağ’da poyraz rüzgarlarının etkili olduğu kasım aylarında kırmızı yosunların kıyıya vurdu.

Fırtına etkisini kaybederken sahil boyunca uzanan kızıl renk drone ile de havadan görüntülendi.

"DOĞAL DÖNGÜYA BAĞLI"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kırmızı yosunların kıyıya vurmasının denizin doğal döngüsüne bağlı bir durum olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Poyraz'ın esmesiyle beraber denizin dibindeki bu yosunlar tekrar deniz yüzeyine çıktı. Bu olay bu aylarda mevsimsel olarak görünüyor. Balığa yönelik bir sıkıntısı yok. Vatandaşlarımız bu konuda tedirgin olmasınlar.

Havanın yönünün değişmesi ile yani Karayel ile beraber veya yağmurla beraber bunlar tekrar denizin dibine doğru batarlar. Bu durumla her yıl bu mevsimlerde karşılaşıyoruz, yani mevsimsel bir olay. Denizin dibinde hem yeşil hem de kırmızı ot var. Deniz'in kendi üretmiş olduğu bir yosun. Vatandaşlara ve balıklara yönelik herhangi bir zararı ya da sıkıntısı yok."


Etiketler: #tekirdağ

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