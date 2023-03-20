Marmara Denizi’nde feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardı
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yalova-Yenikapı seferi sırasında feribottan atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova’dan 11.45’te hareket eden İDO feribotu Yenikapı seferini gerçekleştirdiği sırada yolculardan biri denize atladı.
Olayı fark eden yurttaşlar yaşanan durumu gemi personeline bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait teknedeki ekipler, erkek şahsı denizden sağ çıkarmayı başardı.
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