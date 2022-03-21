Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
İstanbul'da 3 gün süren kar yağışının ardından Meteoroloji bu kez de fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde başlaması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'ndeki fırtınaya karşı uyardı.
Meteorolojiden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Marmara Denizi'nde rüzgârın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamaların yaşanabilir. Ancak fırtına, gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir."
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