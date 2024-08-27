Marmara Denizi’nde ’İstanbul N’ isimli gemide elektrik arızası

Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:33

Güncelleme: 27.08.2024 - 13:35

Gemideki yolculardan alınan bilgilere göre, gemi Kapıdağ Yarımadası’nı geçtikten sonra elektriksel bir arıza meydana geldi. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de henüz çözüme ulaşılamadı.

Yetkililer, gemiye dışarıdan teknik destek sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Arıza giderilemezse, geminin römorkör aracılığıyla en yakın limana çekilmesi planlanıyor.