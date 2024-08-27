Marmara Denizi’nde ’İstanbul N’ isimli gemide elektrik arızası

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, gece 01.00’de Bandırma Çelebi Limanı’ndan İstanbul Ambarlı Limanı’na hareket eden ’İstanbul N’ isimli RoRo gemisi, elektrik aksamındaki bir arıza sebebiyle Marmara Denizi açıklarında arıza yaptı. Arıza, gece saat 02.30 sularında ortaya çıktı ve gemi, yaklaşık 12 saati aşkın Marmara Adası’na doğru sürükleniyor.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 13:33
Marmara Denizi’nde ’İstanbul N’ isimli gemide elektrik arızası
Abone Ol google-news

Gemideki yolculardan alınan bilgilere göre, gemi Kapıdağ Yarımadası’nı geçtikten sonra elektriksel bir arıza meydana geldi. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de henüz çözüme ulaşılamadı.

Yetkililer, gemiye dışarıdan teknik destek sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Arıza giderilemezse, geminin römorkör aracılığıyla en yakın limana çekilmesi planlanıyor.


bandırma haberleri

İlgili Haberler

Bandırma-Gönen karayolunda TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Bandırma-Gönen karayolunda TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Bandırmaspor son dakika golüyle kazandı

Bandırmaspor son dakika golüyle kazandı
Bandırma’da trafik kazası: 2 yaralı

Bandırma’da trafik kazası: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler