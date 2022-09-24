Marmara Denizi'nde makinesi arıza yapan gemiye ekipler müdahale ediyor
Mısır’dan Kavgaz’a seyir halindeyken Bakırköy açıklarında makine arızası yapan ‘MY Meray’ isimli dökme yük gemisi için bölgeye römorkörler gönderildi.
Mısır’dan Kavgaz’a seyir halinde olan ‘MY MERAY’ isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi makine arızası yaptı.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bölgeye Kılavuz Kaptan ve NAZIM Tur römorkörünü gönderdi. KEGM’nin twitter hesabından ise gemideki makine arızasıyla ilgili şu paylaşıma yer verildi:
“Mısır’dan Kavkaz’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan MY MERAY isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için Kılavuz Kaptanımız ve NAZIM TUR Römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi.”
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