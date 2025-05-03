Son Dakika... Marmara Denizi’nde deprem! İstanbul’da hissedildi

Yayınlanma: 03.05.2025 - 11:41

Güncelleme: 03.05.2025 - 13:03

AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 18 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Tekirdağ'da meydana gelen deprem İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedildi.