Son Dakika... Marmara Denizi’nde deprem! İstanbul’da hissedildi

Son dakika haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD merkez üssünün Tekirdağ Marmaraerelisi olduğunu açıkladığı depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

Son Dakika... Marmara Denizi’nde deprem! İstanbul’da hissedildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 11:41

AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 18 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.

İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

Tekirdağ'da meydana gelen deprem İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedildi.


Etiketler: #deprem #İstanbul #tekirdağ

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