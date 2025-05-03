Son Dakika... Marmara Denizi’nde deprem! İstanbul’da hissedildi
Son dakika haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD merkez üssünün Tekirdağ Marmaraerelisi olduğunu açıkladığı depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre depremin derinliği 18 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 3, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-05-03
Saat:11:36:54 TSİ
Enlem:40.8275 N
Boylam:28.19 E
Derinlik:18 km
Detay:https://t.co/Yv816Vw4Rt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 3, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/VahRoREJYC
03.05.2025, 11:36:54 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 14.7 km#Kandilli
İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Tekirdağ'da meydana gelen deprem İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedildi.
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