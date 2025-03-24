Marmara Üniversitesi’nde polis ablukası: Öğrenciler İBB’ye yönelik operasyona karşı kampüste toplandı

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde öğrenciler, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için toplandı. Polis üniversitenin içine girerek öğrencileri abluka altına aldı.

Marmara Üniversitesi’nde polis ablukası: Öğrenciler İBB’ye yönelik operasyona karşı kampüste toplandı
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Ufuk Sepetci
Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:14

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaya tepki göstermek için kampüste toplandı.

Eylem öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kampüsün girişine otobüslerle barikat kurarak öğrencilerin dışarı çıkışını engelledi. Ardından otobüslerle kampüs içine giren polisler, öğrencileri abluka altına aldı.

Kampüs içinde sıkışan öğrenciler, tüm engellemelere rağmen “Belediyeme dokunma”, “Kayyum istemiyoruz” ve “İBB halkındır, gasp edilemez” sloganlarıyla protestolarını sürdürdü. 

İçeride ablukada kalan öğrenciler Cumhuriyet’e konuştu.

“Okulumuzda bir sürü sivil polis ve polisler bulunmakta ve bizi videoya almaktadırlar. İlk başta otobüsle okulumuzun ana kapısını kapattılar, sonra da otobüsle içeri girdiler. Biz sadece hakkımızı savunmak için bir araya gelen öğrencileriz.”


Etiketler: #Marmara Üniversitesi #Ekrem İmamoğlu

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