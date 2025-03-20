Marmara Üniversitesi öğrencileri okullarına alınmadı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin pek çok noktasında öğrenciler eylem yaptı. Marmara Üniversitesi öğrencileri ise okula alınmadıklarını belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin pek çok noktasında öğrenciler eylem yaptı. Üniversite öğrencilerinin Beşiktaş'ta polis müdahalesiyle karşılaşmasının ardından Marmara Üniversitesi öğrencileri 'kendi' okullarını alınmadıklarını belirtti.
Öğrencilerin kapıdaki görevlilerle tartıştıkları kameralara yansıdı. Öğrencilerin telefonlarıyla çekim yapmalarına 'Kameraya çekerek bir şey kazanamazsınız' denilerek tepki gösterildi.
Öğrenciler ise kendi kampüslerine alınmamalarına tepki gösterdi.
İçeri alınmayan Marmara Üniversitesi öğrencileri kapı önünde protestoya başladılar.
Kendi okullarına alınmayan Marmara Üniversitesi öğrencileri yerleşke kapısının önünde eyleme başladılar!— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 20, 2025
Etiketler: #Marmara Üniversitesi #öğrenci eylemleri
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