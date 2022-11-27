Marmara'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli

27 Kasım 2022 Pazar, 17:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarıların ardından Tekirdağ'da bu sabah saatlerinde poyraz etkisini gösterdi.

Poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ'da balıkçılık yapan birçok balıkçı teknesi, Süleymanpaşa Su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçı limanına dönerek rıhtıma bağladı.

Balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası yük ticareti yapan birçok büyük gemide Tekirdağ açıklarına demirleyerek poyrazın geçmesini bekledi.



