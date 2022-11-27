Marmara'da deniz ulaşımına 'poyraz' engeli
Marmara Denizi'nde oluşan poyraz fırtınası sebebiyle birçok balıkçı teknesi ve uluslararası yük ticareti yapan büyük gemiler Tekirdağ kıyılarına demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarıların ardından Tekirdağ'da bu sabah saatlerinde poyraz etkisini gösterdi.
Poyraz fırtınası sebebiyle Tekirdağ'da balıkçılık yapan birçok balıkçı teknesi, Süleymanpaşa Su ürünleri kooperatifine bağlı balıkçı limanına dönerek rıhtıma bağladı.
Balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası yük ticareti yapan birçok büyük gemide Tekirdağ açıklarına demirleyerek poyrazın geçmesini bekledi.
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