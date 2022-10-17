Marmara’nın suyu mercek altında: 20 noktadan numune alındı
Tekirdağ sınırları içerisinde 20 noktadan alınan numuneler ile Marmara Denizi'nde özel çevre koruma bölgesindeki su kalitesi izleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi” çerçevesinde Tekirdağ sınırları içerisinde bulunan 20 noktadan (akarsular, deniz ve arıtma tesisleri) su numuneleri alındı.
Alınan numuneler ile özel çevre koruma bölgesindeki su kalitesi ve atık su arıtma tesisi verimliliği kontrol edilecek.
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