Marmaray bilet ücretlerine rekor zam

01 Ocak 2022 Cumartesi, 21:36

Ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşın cebini yakarken elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri, harçlar, vergiler ve cezalarla birçok başlıkta 2022, zam yağmuru ile geldi. Ulaştırma Bakanlığı, köprü ve tünel geçiş ücretlerinden sonra Marmaray'a bilet ücretlerine de zam yaptı. Yeni tarifeye göre, tam bilet fiyatı 12 lirayı buldu.

Marmaray Tam Parkur ücreti 12,12, öğrenci ücreti 5,48 ve öğretmen/yaşlı ücreti 8,45 liraya yükseldi. En az yani en kısa taşıma ücreti tam 5.48, öğrenci indirimli 2.67 ve öğretmen/yaşlı 3.92 liraya çıktı. Elektronik bilet ve Marmaray bileti 23 lira olurken durak mesafesine göre alınacak ücretler ise şöyle oldu:

1-7 istasyon tam bilet 5.48 lira, öğrenci 2.67 lira.

8-14 istasyon tam bilet 7.04 lira, öğrenci 3.29 lira.

15-21 istasyon tam bilet 8.13 lira, öğrenci 3.92 lira.

2-28 istasyon tam bilet 9.38 lira, öğrenci 4.46 lira.

29-35 istasyon tam bilet 10.95 lira, öğrenci 5.24 lira.

36-43 istasyon tam bilet 12.12 lira, öğrenci 5.48 lira.

İşte Marmaray'ın yayınladığı yeni zam tarifesi:

2021 YILINDA ÜCRETLER NE KADARDI?

Marmaray ücret tarifesi 2021 yılında en uzun mesafede 8,91 en kısa yolculuk 4,03 TL olarak belirlenmişti. Öğrenciler için en kısa yolculuk ücreti 1,96 TL, en uzun yolculuk ücreti ise 4,03 lira olmuştu. Öğretmen ve yaşlılar için en kısa yolculuk ücreti 2,88 lira, en uzun yolculuk ücreti 6,21 TL olarak belirlenmişti.