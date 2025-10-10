Marmaray'da teknik arıza... Seferlerde gecikme yaşanıyor!

Marmaray’da teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Ataköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat işletmeciliği yapıldığı' belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sayın yolcularımız; Enerji nakil hatlarımızda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Ataköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, seferlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir.

Arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."