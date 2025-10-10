Marmaray'da teknik arıza... Seferlerde gecikme yaşanıyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.10.2025 12:10:00
Teknik arıza nedeniyle Marmaray'dan yapılan açıklamada "Enerji nakil hatlarımızda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Ataköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat işletilmeciliği yapılmakta olup, seferlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir. Arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır" denildi.

Marmaray’da teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Ataköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat işletmeciliği yapıldığı' belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sayın yolcularımız; Enerji nakil hatlarımızda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Ataköy-Zeytinburnu istasyonları arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, seferlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir.

Arızanın giderilmesi için teknik ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

