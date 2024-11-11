Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu
Kadıköy'de Marmaray istasyonunda tartıştığı yolcuyu bacağından vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: #marmaray #Güvenlik görevlisi #gözaltı
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