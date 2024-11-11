Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu

Kadıköy'de Marmaray istasyonunda tartıştığı yolcuyu bacağından vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Marmaray'da güvenlik görevlisi yolcuyu bacağından vurdu
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:48

Alınan bilgiye göre, Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Etiketler: #marmaray #Güvenlik görevlisi #gözaltı

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