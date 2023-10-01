Marmaray'da bir kadın rayların üzerine düştü

Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:24

Güncelleme: 01.10.2023 - 10:43

Marmaray Tuzla İçmeler İstasyonunda saat 09.00 sıralarında trenin gelmesini bekleyen Neşe Umut (51) iddiaya göre dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken Marmaray'ın sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı.

Açıklamada "Saat 08:50'de Marmaray İçmeler istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri Tuzla-Pendik arası tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.