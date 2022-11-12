Marmaray'da bir tuhaf çöp kavgası: Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek

12 Kasım 2022 Cumartesi, 11:33

İstanbul'da günde yüzbinlerce insanın kullandığı Marmaray’da ilginç bir çöp kavgası yaşandı. İddiaya göre trendeki yolcularla yere çöp atması sonrası tartışma yaşayan bir kadın tepki gelince önce kızdı, sonra bir yakınını telefonla arayarak kavgaya onu da dahil etti.

Yere çöp atan kişi, çevresinden tepki alınca diğer yolculara gözdağı verdi. Yolculara, "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" diyen kişi, telefonla bir yakınını aradı. Show Haber’in haberine göre, telefondaki kişi de tartışmaya katılarak ‘Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme’ şeklinde konuşunca tartışma daha da büyüdü. Küfürlü tartışmaların yaşandığı yolculukta tartışma çöp atan kişinin vagondan inmesiyle son buldu.