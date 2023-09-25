Gericilerin hedefindeydi... TCDD'den Marmaray'da 'LGBT kamu spotu' görüntülerine ilişkin suç duyurusu

Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:52

Güncelleme: 25.09.2023 - 15:00

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sosyal medyada 'LGBT kamu spotu' olarak yayımlanan görüntülere ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TCDD tarafından yapılan suç duyurusunda söz konusu film için 29 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya reklam filmi olarak izin talep edildiği, Genel Müdürlük tarafından reklam filmi içeriğinin ticari sır olabileceği için daha fazla sorgulanmadığı ve sosyal medyada paylaşılmak üzere trenlerin kullanılmadığı kapalı bir alanda boş bir tren setinde izin verildiği aktarıldı.

'VERİLEN İZNE UYGUN DEĞİL'

Suç duyurusunun izin verildiği gibi reklam filmi olarak değil de sözde kamu spotu olarak çekildiği, izinden çok daha sonra 23 Ağustos tarihinde yayınlandığı, dolayısıyla paylaşımın içeriği, zamanı ve paylaşım yapılan platformun hiç birisinin verilen izne uygun olmadığı belirtildi.

SORUŞTURMA VE KAMU DAVASI TALEBİ

Yapılan suç duyurusunda bahsi geçen olay hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davası açılması talep edildi.

GERİCİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Kaos GL tarafından sosyal medya hesabından “KAMU SPOTU” başlığıyla yayımlanan video ile “Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!” denilmşti.

Paylaşımda “29. yaşımızda elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki o el havada kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. El ele büyüdük, el ele yürüdük, el ele verirsek hayat bayram olur…” ifadeleri kullanılmıştı.

????????????KAMU SPOTU: Ayrımcılığa, baskıya, şiddete, nefrete karşı el ele!



29. yaşımızda elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki o el havada kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. El ele büyüdük, el ele yürüdük, el ele verirsek hayat bayram olur... pic.twitter.com/uXvJjJDWRS — Kaos GL (@KaosGL) September 23, 2023

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’da çekilen görüntülere gericilerden tepki yağmıştı.

Saadet Partisi’ne yakın Milli Gazete’de söz konusu görüntüler üzerine yapılan haber “Marmaray'da sapkın LGBT filmi! İzni kim verdi?” başlığıyla sunulmuştu.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ise yaptığı paylaşımda “BUNU DA MI GÖRECEKTİK..! (Kaos GL) adlı LGBT derneği Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da bir reklam filmi çekip yayınladı. İslam’a Bin yıl sancaktarlık yapmış aziz milletimizin vergileriyle yapılan Marmaray’da LGBT reklam filminin çekilmesine müsaade eden yetkililer hakkında ivedilikle işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak da görüntüleri hedef alarak "LGBT derneği Kaos GL, toplum nezdinde eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir reklam filmi çekti. Ve çok ilginçtir ki bu reklam filmi Marmaray’da çekildi! Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD’nin denetiminde olan Marmaray’da, bu sapkın propagandanın yapılmasına kim müsaade etti?" demişti.

Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Ergün Yıldırım da “Marmarayda eşcinsel+ reklamini yapan video yayınlanıyor. Kamu ahlakını dağıtan propagandayı yapmak hakkını hangi kanundan alıyorlar? Buna izin veren siyasi ve mülki amirler kimler? Deşifre edilmeli. Ki oyumuzu da ona göre kullanalım” şeklinde tepki göstermişti.