Marmaray'da iki grup arasında kavga! Yumruklar havada uçuştu...
İstanbul Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda önceki gün akşam saatlerinde, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi.
TRENDE DE HASAR OLUŞTU
Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle trende hasar oluştuğu öğrenildi.
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