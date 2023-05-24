Marmaray'da iki grup arasında kavga! Yumruklar havada uçuştu...

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:58

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:55

Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda önceki gün akşam saatlerinde, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi.

TRENDE DE HASAR OLUŞTU

Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle trende hasar oluştuğu öğrenildi.