2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Marmaray'da iki grup arasında kavga! Yumruklar havada uçuştu...

İstanbul Maltepe'de Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda etkinlik alanında düzenlenen konser sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:58
Abone Ol google-news

Maltepe'deki Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda önceki gün akşam saatlerinde, etkinlik alanında yapılan konser sonrası istasyona gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İstasyonda başlayan kavga bir süre trenin içinde de devam etti. Tekme ve yumruklarla iki grubun birbirine saldırdığı kavga bazı yolcular tarafından ayrılmak istendi.

TRENDE DE HASAR OLUŞTU

Kavga anları tren istasyonunda bekleyen diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İki grup arasında yaşanan kavga nedeniyle trende hasar oluştuğu öğrenildi. 


kavga marmaray istasyon

İlgili Haberler

Son dakika... Marmaray'da intihar: Seferler normale döndü!

Son dakika... Marmaray'da intihar: Seferler normale döndü!
Marmaray'da acı olay

Marmaray'da acı olay
19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Cuma metro, Marmaray, tramvay, vapur, metrobüs bedava mı?

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Cuma metro, Marmaray, tramvay, vapur, metrobüs bedava mı?

En Çok Okunan Haberler