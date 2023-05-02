Son dakika... Marmaray'da intihar: Seferler normale döndü!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:17

Güncelleme: 02.05.2023 - 12:09

İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı durağında bu sabah intihar eden yurttaş, hayatını kaybetti. İntihar vakası nedeniyle seferlerde yaşanan aksamalar ise, yaklaşık 2 saatin ardından normale döndü.

Edinilen bilgiye göre, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sabah saat 08.20'de bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Erkek olduğu belirlenen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seferlerde yaşanan aksama, şu ifadelerle duyuruldu:

"Sayın yolcularımız, saat 08:23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır."

Olayın yaşanmasından yaklaşık 2 saat sonra seferler normale dönerken, Marmaray "Sayın yolcularımız; Marmaray trenleri saat 10:15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlamış, tren seferlerimiz normale dönmüştür" açıklamasında bulundu.