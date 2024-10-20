Marmaray'da intihar!
İstanbul'da Marmaray'ın Ayrılıkçeşme istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.
Olay, saat 11.10 sıralarında Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda bekleyen bir kişi Gebze istikametinde seyreden treninin önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ön camı kırılan Marmaray'ın da kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonunda saat 11.10'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Marmaray'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 11.10'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir"
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 11.10'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 20, 2024
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