Marmaray'da intihar: Açıklama geldi
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir yurttaşın intihar ettiği bildirildi. Yurttaşın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir yurttaşın intihar ettiği bildirildi.
Yurttaşın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) March 30, 2025
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.
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