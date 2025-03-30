Marmaray'da intihar: Açıklama geldi

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir yurttaşın intihar ettiği bildirildi. Yurttaşın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Marmaray'da intihar: Açıklama geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 18:36

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir yurttaşın intihar ettiği bildirildi.

Yurttaşın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."


Etiketler: #marmaray #intihar

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